Из слов каждой групы составьте предложение -просьбу изпользуя предлог на,из,от,до,и запешые его. подчеркните в каждом предложение

Русский язык
Из слов каждой групы составьте предложение -просьбу изпользуя предлог на,из,от,до,и запешые его. подчеркните в каждом предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положи пожалуйста книгу на стол? Налей пожалуйста воды из кулера. Отвези меня пожалуйста от дома до студии
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