Составь и запиши со всеми словами словосочетания большой, грачи, река,пятнистый,з??ма, зверек,плясать,смотреть,верить, листок
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Составь и запиши со всеми словами словосочетания большой, грачи, река,пятнистый,з??ма, зверек,плясать,смотреть,верить, листок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большой лист. Грачи красивые. Длинная река. Пятнистая собака. Холодная зима. Прелестный зверек. Плясать на празднике. Смотреть в кинотеатре. Верить всем. Чистый листок.
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