Прочитай. о чём говориться в тексте? озаглавь текст. ребята вошли в берёзовую алле?? и увидели памятник . Это был памятник лётчикам -защитникам Ленинграда. Во время войны здесь был фронтовой аэродром.Отсюда взлетали самолеты. Т...

Русский язык
Прочитай. о чём говориться в тексте? озаглавь текст. ребята вошли в берёзовую алле?? и увидели памятник . Это был памятник лётчикам -защитникам Ленинграда. Во время войны здесь был фронтовой аэродром.Отсюда взлетали самолеты. Теперь здесь парк. Высоко взметнулись березы, сосны, ели.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Памятник летчикам-защитникам Ленинграда.
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