Образовать от этих глаголов действительные и страдательные причастия НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Русский язык
Образовать от этих глаголов действительные и страдательные причастия НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом столбике действит., во втором- страдательные причастия пропитать:   пропитывающий,    пропитываемый запретить:   запрещающий,        запрещаемый оплатить:     оплачивающий,      оплачиваемый вырастать:   вырастающий,        выращиваемый идти:             идущий,                   страд.вида- нет полить:         поливающий,          поливаемый     пересадить:  пересаживающий,  пересаживаемый взрыхлить:   взрыхляющий ,       взрыхленный подстрелить:  подстреливающий,   подстреливаемый огородить:    огораживающий.  огораживаемый понять:   понимающий,  понимаемый поднять:  поднимающий,   поднимаемый начать: начинающий,   начинаемый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Нужно срочно мини сочинение, на тему: ВНУТРЕННЯЯ БОРЬБА ЧЕЛОВЕКА С САМИМ СОБОЙ. (5-8 предложений)
Ответить
Математика
Найди наименьшее решение неравенства х>452-(7113-5889):4 х>или равно452-(7113-5889):4
Ответить
История
Помогите пожалуйста, срочно. Заранее спасибо)
Ответить
Литература
Стремление к счастью это то главное что отличают человека от.других существ
Ответить
Русский язык
Эссе на тему моя свобода заканчивается там где начинается нос моего соседа как я её поинамаю и тд
Ответить