Образовать от этих глаголов действительные и страдательные причастия НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
Русский язык
Образовать от этих глаголов действительные и страдательные причастия НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом столбике действит., во втором- страдательные причастия пропитать: пропитывающий, пропитываемый запретить: запрещающий, запрещаемый оплатить: оплачивающий, оплачиваемый вырастать: вырастающий, выращиваемый идти: идущий, страд.вида- нет полить: поливающий, поливаемый пересадить: пересаживающий, пересаживаемый взрыхлить: взрыхляющий , взрыхленный подстрелить: подстреливающий, подстреливаемый огородить: огораживающий. огораживаемый понять: понимающий, понимаемый поднять: поднимающий, поднимаемый начать: начинающий, начинаемый
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