Стремление к счастью это то главное что отличают человека от.других существ
Литература
Стремление к счастью это то главное что отличают человека от.других существ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Впринципе да.Потому как только человек способен к чему то стремиться.И после каких то его действий сразу виден результат.
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