Выполнить действие (х+1/х-1 - х-1/х+1) : 4х/х2 -1
Алгебра
Выполнить действие (х+1/х-1 - х-1/х+1) : 4х/х2 -1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 действие(в скобках):дополнительный множитель к первому-х+1, ко второму-х-1. Получилось:4x/(x-1)(x+1) 2 действие:4х/(х-1)(х+1)*х2-1/4х= 2х-1/х^2-1 Ответ:2х-1/х^2-1
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