Помогите пожалуйста составить формулы оксидов, в которых азот проявляет степени ??кисления +1, +2, +3, +4, +5

Химия

Помогите пожалуйста составить формулы оксидов, в которых азот проявляет степени ??кисления +1, +2, +3, +4, +5

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