Помогите пожалуйста составить формулы оксидов, в которых азот проявляет степени ??кисления +1, +2, +3, +4, +5

Химия
Помогите пожалуйста составить формулы оксидов, в которых азот проявляет степени ??кисления +1, +2, +3, +4, +5
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Гость:
 +1    +2   +3      +4     +5 N2O. NO.N2O3.NO2.N2O5
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