Художественные приёмы, как средство создания картины мира в Обломовке?

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Наиболее ярким пейзажем романа является природа Обломовки, воспринимаемая читателем сквозь призму сна Ильи Ильича. Тихая, отдаленная от шума и суеты городов природа деревни привлекает своим спокойствием и безмятежностью. Здесь нет ни дремучих устрашающих лесов, ни беспокойного моря, ни высоких далеких гор или ветреных степей, ни благоухающих цветников, только пахнет полевой травой и полынью — по словам автора, поэт или мечтатель вряд ли бы остались довольны незатейливым пейзажем этой местности.Мягкая, гармоничная природа Обломовки не требовала крестьян трудиться, что и создавало особое, ленное настроение жизни во всей деревне – размеренное течение времени прерывалось только сменами пор года или свадьбами, днями рождения и похоронами, которые так же быстро отходили в прошлое, сменяясь спокойствием умиротворяющей природы.Сон Обломова – отражение его детских впечатлений и воспоминаний. Мечтательный Илья еще с малых лет воспринимал мир через красоту сонных пейзажей Обломовки, хотел исследовать и узнать окружающий мир, но чрезмерная опека родителей привела к увяданию в герое активного начала и способствовала постепенному впитыванию того «обломовского» размеренного ритма жизни, который для него, уже взрослого, стал единственно правильным и приятным.