A double desker is (higher highest) than a usual bus
Английский язык
A double desker is (higher highest) than a usual bus
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двойной дескер-это (более высокий), чем обычный автобус
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Химия
Помогите пожалуйста составить формулы оксидов, в которых азот проявляет степени ??кисления +1, +2, +3, +4, +5
Русский язык
Прочитай. о чём говориться в тексте? озаглавь текст. ребята вошли в берёзовую алле?? и увидели памятник . Это был памятник лётчикам -защитникам Лен...