A double desker is (higher highest) than a usual bus

Английский язык
A double desker is (higher highest) than a usual bus
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Автор: Гость
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Гость:
Двойной дескер-это (более высокий), чем обычный автобус
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