Помогите мне пожалуйста задание 1

Русский язык
Помогите мне пожалуйста задание 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесная тишь-ж.р., полезная вещь-ж.р., зрелая рожь-ж.р., черный грач-м.р., плакатная тушь-ж.р., лунная ночь-ж.р., тонкая(ий) тюль-ж.р., м.р.  
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