Помогите пожалуйста решить номер 176.Зарание спасибо!
Математика
Помогите пожалуйста решить номер 176.Зарание спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42-12=30(км) 42+30+4=76(км) 42+76+30=148(км) Ответ: 148 км
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