Из точки М провели две прямые МР и МО пересекающие прямую а в точках Р и О . Оказало??ь что угол МРО прямой. Может ли угол РОМ равняться 90 градусов? сделайте чертеж.СРОЧНО!!!!!!!!!!!

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Не может. Сумма углов треугольника МРО равна, как и во всех треугольниках 180 градусов. Один угол прямой, т.е. 90 градусов. На остальные два угла остаётся - 90 градусов. Двух прямых углов в треугольнике быть не может.