Как решить номер 4.132, моему брату не понятно и мне тоже
Математика
Как решить номер 4.132, моему брату не понятно и мне тоже
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Гость:
Простите за зачеркивания. надеюсь правильно
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