Из точки с к окружности с центром в точке о проведены две касательные н и м точки к??сания известно что угол мцн равен 102 градуса найдите моц
Геометрия
Из точки с к окружности с центром в точке о проведены две касательные н и м точки к??сания известно что угол мцн равен 102 градуса найдите моц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как СН и МС касательные, то ОН перпенд СН, а ОМ перпенд МС. Образуются прямоугольные треугольнике ОСН и МСН. Они равны по катету и гипотенузе. ОС-общая гипотенуза, ОН=ОМ=r Следовательно, угол ОСН=углу ОСМ=102/2=51. Так как сумма углов в треугольнике равна 180град, то угол МОС=180-90-51=39
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