Из точки с к окружности с центром в точке о проведены две касательные н и м точки к??сания известно что угол мцн равен 102 градуса найдите моц

Гость: Гость:

Так как СН и МС касательные, то ОН перпенд СН, а ОМ перпенд МС. Образуются прямоугольные треугольнике ОСН и МСН. Они равны по катету и гипотенузе. ОС-общая гипотенуза, ОН=ОМ=r Следовательно, угол ОСН=углу ОСМ=102/2=51. Так как сумма углов в треугольнике равна 180град, то угол МОС=180-90-51=39