Из всех чисел, меньших 27, выбери самое большое, которое делится на 5. Найди частное ?? остаток от деления 27 на 5.Вместо 27 возьми числа 38,41,45,19 и найди частное и остаток от деления этих чисел на 5. Остаток при делении на...
Математика
Из всех чисел, меньших 27, выбери самое большое, которое делится на 5. Найди частное ?? остаток от деления 27 на 5.Вместо 27 возьми числа 38,41,45,19 и найди частное и остаток от деления этих чисел на 5. Остаток при делении на число 5 всегда меньше 5. Он может быть равен 0,1,2,3 или 4.
Ответ(ы):
Гость:
27:5=5(ост.2) то есть 25:5=5 27-25=2 38:5=7(ост.3) то есть 35:5=7 38-35=3 41:5=8(ост.1) то есть 40:5=8 41-40=1 45:5=9(ост.0(но это обычно не пишут)) 45-45=0 19:5=3(ост.4) то есть 15:5=3 19-15=4
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