Из-за чего на земле становится меньше лесов
Окружающий мир
Из-за чего на земле становится меньше лесов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их рубят для производства бумажки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
1. Почему прорастания семян у разных растений происходит при разных температурах? 2. Какое значение имеет проможативаниесемян растений? 3.У как...
Математика
Математика
7,7. 77 ------=------ у+53. 800 Если не понятно. (Семь целых, семь десятых дробь. у плюс 53 равно 77 дробь 800). Это уравнение)