Из-за каких условий сформировались разные типы деревень и иных населённых пункто???

Окружающий мир
Из-за каких условий сформировались разные типы деревень и иных населённых пункто???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых из-за почвы ...плодородная,насыщенная минералами или нет,во-вторых из-за рельефа если это возвышенность то там одни деревья на равнине другие, и в третьих из-за климатических приспособлений,кзасухе или повышенной влаге и так далее..
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