Из-за каких условий сформировались разные типы деревень и иных населённых пункто???

Гость: Гость:

Во-первых из-за почвы ...плодородная,насыщенная минералами или нет,во-вторых из-за рельефа если это возвышенность то там одни деревья на равнине другие, и в третьих из-за климатических приспособлений,кзасухе или повышенной влаге и так далее..