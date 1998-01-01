Как называются горы Украины?Где они расположены?

Окружающий мир
Как называются горы Украины?Где они расположены?
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Говерла (2061 м) Бребенескуль (2032 м) Чёрная Гора (2020 м) Петрос (2020 м) Гутин Томнатик (2016 м) Ребра (2001 м) Мунчель (1998 м) Поп-Иван (1936 м) Туркул (1933 м) Стримба (1719 м) Роман-Кош (1545 м) Демир-Капу (1540 м) Зейтин-Кош (1534 м) Кемаль-Эгерек (1529 м) Эклизи-Бурун (1527 м) Ангара-Бурун (1453 м)
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