Разберите слова по составу: Жёлтых, голубая, чёрной,разноцветных.

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Разберите слова по составу: Жёлтых, голубая, чёрной,разноцветных.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желт корень, ых окончание. голуб корень а суффикс я окончание. черн корень ой окончание. роз приставка цвет корень ых оканчание
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