Семья собралась на дачу. Родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 р. За кг, а копченой колбасы в 5 раз меньше. За колбасу заплатили в 3 раза меньше чем за баранину. Сколько купили колбасы и какова её стоимость?

Математика

Семья собралась на дачу. Родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 р. За кг, а копченой колбасы в 5 раз меньше. За колбасу заплатили в 3 раза меньше чем за баранину. Сколько купили колбасы и какова её стоимость?

Автор: Гость