Семья собралась на дачу. Родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 р. За кг, а копченой колбасы в 5 раз меньше. За колбасу заплатили в 3 раза меньше чем за баранину. Сколько купили колбасы и какова её стоимость?

Математика
Семья собралась на дачу. Родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 р. За кг, а копченой колбасы в 5 раз меньше. За колбасу заплатили в 3 раза меньше чем за баранину. Сколько купили колбасы и какова её стоимость?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 кг : 5 = 0,6 кг (колбасы) 216 руб*3:3=216 руб (за колбасу)  216 руб:0,6 кг=360 руб/кг Ответ: купили 0,6 кг колбасы за 216 рублей, по цене 360 рублей за 1 кг
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