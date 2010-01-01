Помогите пожалуйста с вопросами от 27 до 39!!!Буду очень благодарен и дам 51 балл.

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27.Абсолютно во всех отраслях и экономических системах государство регулирует экономику.Это как и сокращение монополии и поддержание конкуренции в том числе. 28. 1. Доходы - это все те поступления которые приходят в государство (семью)Для государства - это налоги, пошлины, доходы от производства, экспортаДля семьи - это заработная плата, пенсии, пособия и иные источники дохода (напрмер аренда). Расходы- это затраты на содержание государства (семьи) Обязательные и текущие расходы (для государства - это выплата пенсий и пособий , для семьи - коммунальные услуги, плата за детский сад). НепредвиденныеВ итоге как и в государственном,так и в семейном бюджете может возникнуть как диффицит (т.е нехватка денежных средств), так и профицит (экономия денежных средств)29.Законодательным путем, есть множество законов различных уровней, которые защищают, регулируют права потребителей. Подробнее Вы можете найти в различных законах или в викип-ии, там должно быть все написано. 30.Труд - некое действие требующее постоянных усилийБезработица - когда нет источника денег, подразумевается источник денег за наемную работу31.Трудовое право представляет собой совокупность правовых норм, административных решений и прецедентов, устанавливающих права и обязанности для работников, работодателей и организаций. По существу, оно регулирует трудовые отношения между профсоюзами32.В марте 2010 года в докладе Всемирного банка отмечалось, что потери экономики России оказались меньше, чем это ожидалось в начале кризиса. По мнению Всемирного банка, отчасти это произошло благодаря масштабным антикризисным мерам, которые предприняло правительство.33.Социальный статус - место человека в системе общественных отношений.Социальный статус составляет фундамент социальной структуры так как не только предоопределяет место человека в обществе, но и является результатом такого важного процесса как социализация. Социальный статус - один из элементов структуры личности. 34. Социальные отношения — это относительно устойчивые связи между индивидами (вследствие чего они институционализируются в социальные группы) и социальными группами как постоянными носителями качественно различных видов деятельности, различающимися по социальным статусам и ролям в общественных структурах. 36.Социальная роль - ожидаемое поведение, обусловленное статусом человека. например: пациент покупатель студент офицер Социальным статусом - называется социальная позиция, связанная с определенными правами и обязанностями например: приписанный (данный от рождения - пол, цвет кожи, раса, титул) приобретенный, достигнутый (остается навсегда, становится частью личности, ее социальной роли, определяя ее намерения, цели...) социальный. Это положение, которое человек занимает как представитель большой социальной группы (гражданин России, православный или буддист и т.п.) личный (положение человека в малой группе, в зависимости от того, как он оценивается по своим индивидуальным качествам: лидер, отверженный и пр.)- главный, по которому его выделяют окружающие (президент, ребенок, учитель, рок-звезда, преступник и т.п.) 37. Семья это группа лиц живущих вместе на одной жилой площади ведущих совместное хозяство и находящихся в отношениях родства, брака или опекунства. В семье формируются межличностные отношения. 38. Общие положения о семье в семейном кодексе Российской Федерации: личные и имущественные права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязанности родителей и детей, других членов семьи и родственников. Порядок усыновления (удочерения) ребенка. 39. Этнос – группа людей, обладающая общими объективными или субъективными признаками. Нация – духовная, культурно-политическая и социально-экономическая общность индустриальной эпохи.