Какое слово с одинаковым количеством букв и звуков, которое образовано от слова т??хий
Русский язык
Какое слово с одинаковым количеством букв и звуков, которое образовано от слова т??хий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихий - тихо [т’иха]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь сложное выражение действиями которого являются данные выражения 29+231 260*3 256:8 780-32=???
Русский язык
Математика
В столовой за два дня израсходовали 80 кг сахара из одинаковых пакетов. в первый из??асходовали 3 пакетов по 10 килограммов. сколько пакетов израсх...