Какое слово с одинаковым количеством букв и звуков, которое образовано от слова т??хий

Русский язык
Какое слово с одинаковым количеством букв и звуков, которое образовано от слова т??хий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихий - тихо [т’иха]
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