В столовой за два дня израсходовали 80 кг сахара из одинаковых пакетов. в первый из??асходовали 3 пакетов по 10 килограммов. сколько пакетов израсходовали во 2 день? задача решается с таблицой

Математика

В столовой за два дня израсходовали 80 кг сахара из одинаковых пакетов. в первый из??асходовали 3 пакетов по 10 килограммов. сколько пакетов израсходовали во 2 день? задача решается с таблицой

Автор: Гость