В столовой за два дня израсходовали 80 кг сахара из одинаковых пакетов. в первый из??асходовали 3 пакетов по 10 килограммов. сколько пакетов израсходовали во 2 день? задача решается с таблицой

Математика
В столовой за два дня израсходовали 80 кг сахара из одинаковых пакетов. в первый из??асходовали 3 пакетов по 10 килограммов. сколько пакетов израсходовали во 2 день? задача решается с таблицой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*3=30 (п.) Ответ:зо пакетов израсходавали
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Проведите в классе дискуссию на тему кому выгодна конкуренция в рыночной экономи??е участники могут разделиться на 2 группы одна отвечает на вопрос...
Ответить
Английский язык
Which skills do you think are very important for learning English?
Ответить
Математика
1.ВИНЕСТИ СПІЛЬНИЙ МНОЖНИК ЗА ДУЖКИ 5ХУ-10Х+15У-20 2.ЗВЕСТИ ПОДІБНІ ДОДАНКИ 5А-7В-А+2В+4 3.-12*4
Ответить
Русский язык
Подобрать 5 пословиц с выозвратными глаголами
Ответить
Алгебра
Помогите с уравнением пж /-это дробь 2Х/9+Х/2=9
Ответить