В столовой за два дня израсходовали 80 кг сахара из одинаковых пакетов. в первый из??асходовали 3 пакетов по 10 килограммов. сколько пакетов израсходовали во 2 день? задача решается с таблицой
Математика
В столовой за два дня израсходовали 80 кг сахара из одинаковых пакетов. в первый из??асходовали 3 пакетов по 10 килограммов. сколько пакетов израсходовали во 2 день? задача решается с таблицой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*3=30 (п.) Ответ:зо пакетов израсходавали
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