Подобрать 5 пословиц с выозвратными глаголами

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Подобрать 5 пословиц с выозвратными глаголами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Хоть на себя попустись (поступись) , да помирись. Всяк сам себе загляденье Всяк Аксён про себя умён. На других умён, на себя глуп. Друга иметь- себя не жалеть. Выше себя не прыгнешь Дураку воля- что умному доля; сам себя губит или можно Любишь кататься - люби и саночки возить. Где родился, там и пригодился. С дураком связался - в дураках остался! не плюй в колодец - пригодиться воды напиться А ларчик просто открывался. вот надеюсь что помогла
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