Помогите с уравнением пж /-это дробь 2Х/9+Х/2=9
Алгебра
Помогите с уравнением пж /-это дробь 2Х/9+Х/2=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4x+2x)/18=9; 6x/18=9; x/3=9; x=9*3; x=27
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