Запишите произведение:а) 32*128 в виде степени числа 2б) 162*81 в виде степени числа 3
Алгебра
Запишите произведение:а) 32*128 в виде степени числа 2б) 162*81 в виде степени числа 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 32*128=4096=2 в 12 степени б) 162*81=13122- нельзя создать степень с основанием 3
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