Какую массу соли можно получить при взаимодействии 2,24г гидроксида калия с азотно?? кислотой, если выход составляет 96%?
Химия
Какую массу соли можно получить при взаимодействии 2,24г гидроксида калия с азотно?? кислотой, если выход составляет 96%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HNO3+KOH=KNO3+H2O n(KOH)=2.24/=56=0,04моль n(KNO3)=n(KOH)=0,04моль m(KNO3)=0,04*69=2.76г m(KNO3)=2.76*0,96=2.64г Ответ:2.64г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из одного пункта одновременно в противоположных направлениях вышли два туриста со скоростью 4 километров час и 6 километров час Через сколько часов...
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ ПРОШУ ПИШИТЕ ОТВЕТЫ ВЕРНЫЕ ... НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ЧЕСТНОСТЬ !!!!! 1. Выб??ри и вставь слово, подходящее по смыслу. 1. We are close...
Немецкий язык
Рассказ на немецком языке о Моде с переводом Ну сколько рублей тебе дают в месяц и т.д ставлю 100 баллов!