Какую массу соли можно получить при взаимодействии 2,24г гидроксида калия с азотно?? кислотой, если выход составляет 96%?

Химия

Какую массу соли можно получить при взаимодействии 2,24г гидроксида калия с азотно?? кислотой, если выход составляет 96%?

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