Из одного пункта одновременно в противоположных направлениях вышли два туриста со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 36км?

Математика
Из одного пункта одновременно в противоположных направлениях вышли два туриста со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 36км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общая скоропостижно 5+4 =9км/ч ответ через 4 часа
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