Из одного пункта одновременно в противоположных направлениях вышли два туриста со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 36км?

Математика

Из одного пункта одновременно в противоположных направлениях вышли два туриста со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 36км?

Автор: Гость