Выполни деление с остатком и проверь результат 25/6 83/8 11/13 5/99
Математика
Выполни деление с остатком и проверь результат 25/6 83/8 11/13 5/99
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25:6=4(ост1) 6×4+1=25 83
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