КАК ПРОЧИТАТЬ??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1. Lulu: Nanny, look at my ballerina! Shes got blue eyes! Nanny: Yes, shes very pretty! 2. Larry: Look at my toy soldier! Hes got dark hair! Nanny: Oh, yes. Hes wonderful! But what abou...
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КАК ПРОЧИТАТЬ??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1. Lulu: Nanny, look at my ballerina! Shes got blue eyes! Nanny: Yes, shes very pretty! 2. Larry: Look at my toy soldier! Hes got dark hair! Nanny: Oh, yes. Hes wonderful! But what about Chuckles teddy bear? 3. Larry: Chuckles, what have you got? Is it your teddy bear? Lulu: Oh, clever Chuckles! 4. Larry: Oh no! Look at the teddy bear! Nanny: Oh, Chuckles! Dont be sad!
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1. [ˈluːluː]: [ˈnæni], [lʊk] [æt] [maɪ] [ˌbæləˈriːnə]! [ʃiː] [hæz] [gɒt] [bluː] [aɪz] [ˈnæni]: [jɛs], [ʃiː] [ɪz] [ˈvɛri] [ˈprɪti] 2. [ˈlæri]: [lʊk] [æt] [maɪ] [tɔɪ] [ˈsəʊlʤə]! [hiː] [hæz] [gɒt] [dɑːk] [heə] [ˈnæni]: [əʊ], [jɛs]. [hiː] [ɪz] [ˈwʌndəfʊl]! [bʌt] [wɒt] [əˈbaʊt] [ˈʧʌklz] [ˈtɛdi] [beə] 3. [ˈlæri]: [ˈʧʌklz] [wɒt] [hæv] [juː] [gɒt]? [ɪz] [ɪt] [jɔː] [ˈtɛdi] [beə] [ˈluːluː]: [əʊ] [ˈklɛvə] [ˈʧʌklz] 4. [ˈlæri]: [əʊ] [nəʊ] [lʊk] [æt] [ðə] [ˈtɛdi] [beə] [ˈnæni]: [əʊ] [ˈʧʌklz] [duː] [nɒt] [biː] [sæd]
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