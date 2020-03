КАК ПРОЧИТАТЬ??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1. Lulu: Nanny, look at my ballerina! Shes got blue eyes! Nanny: Yes, shes very pretty! 2. Larry: Look at my toy soldier! Hes got dark hair! Nanny: Oh, yes. Hes wonderful! But what abou...

Английский язык

КАК ПРОЧИТАТЬ??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1. Lulu: Nanny, look at my ballerina! Shes got blue eyes! Nanny: Yes, shes very pretty! 2. Larry: Look at my toy soldier! Hes got dark hair! Nanny: Oh, yes. Hes wonderful! But what about Chuckles teddy bear? 3. Larry: Chuckles, what have you got? Is it your teddy bear? Lulu: Oh, clever Chuckles! 4. Larry: Oh no! Look at the teddy bear! Nanny: Oh, Chuckles! Dont be sad!

Автор: Гость