Используя данные имена существительные в различных падежах, составь небольшой рассказ на следующие темы. Найди и подчеркни дополнение. Первый снег. Деревня, кусты, земля, голые, птицы, улететь, уже, давно, край, тёплый, всё, пр...

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Используя данные имена существительные в различных падежах, составь небольшой рассказ на следующие темы. Найди и подчеркни дополнение. Первый снег. Деревня, кусты, земля, голые, птицы, улететь, уже, давно, край, тёплый, всё, притихло, вот, наконец, пошёл, снег, первый, он, хлопья, крупные, падал, и, скоро, всё, стало, вокруг, белый, нарядный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый снег. Птицы давно уже улетели в тёплые края, кусты оголились(сбросили листву), всё притихло в деревне. И вот, наконец, пошёл первый снег. Его крупные хлопья падали на землю, и вскоре всё вокруг стало белым и нарядным.
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