Используя данные имена существительные в различных падежах, составь небольшой рассказ на следующие темы. Найди и подчеркни дополнение. Первый снег. Деревня, кусты, земля, голые, птицы, улететь, уже, давно, край, тёплый, всё, пр...

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Первый снег. Птицы давно уже улетели в тёплые края, кусты оголились(сбросили листву), всё притихло в деревне. И вот, наконец, пошёл первый снег. Его крупные хлопья падали на землю, и вскоре всё вокруг стало белым и нарядным.