Проведите в классе дискуссию на тему кому выгодна конкуренция в рыночной экономи??е участники могут разделиться на 2 группы одна отвечает на вопрос что выигрывает производитель от конкуренции другое что выигрывает потребитель о...
Обществознание
Проведите в классе дискуссию на тему кому выгодна конкуренция в рыночной экономи??е участники могут разделиться на 2 группы одна отвечает на вопрос что выигрывает производитель от конкуренции другое что выигрывает потребитель от конкуренции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Так как конкуренция выше и выше, следовательно, закупщики-конкуренты будут больше обычного закупать товары у производителя. 2. В основном, когда конкуренция среди разных торговых предприятий высокая, то каждое предприятие пытается привлечь к себе как можно больше покупателей(обычно снижают цену на товары).
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