Составь сложное выражение,действиями которого являются данные выражения 29+231, 260*3, 256/8, 780-32.

Математика
Составь сложное выражение,действиями которого являются данные выражения 29+231, 260*3, 256/8, 780-32.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
256:8+(29+231)+260*3+(780-32)=1812
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