Сколько можно составить трехзначных чисел сумма цифр которых равна 4
Математика
Сколько можно составить трехзначных чисел сумма цифр которых равна 4
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103 130 112 211 121 202 220 400
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