Сколько можно составить трехзначных чисел сумма цифр которых равна 4

Математика
Сколько можно составить трехзначных чисел сумма цифр которых равна 4
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