Синтаксический разбор.Красотой слова она берет человека за душу,обогащает его ум и сердце
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Синтаксический разбор.Красотой слова она берет человека за душу,обогащает его ум и сердце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красотой(дополнение,сущ.) слова(дополнение,сущ.) она(подлежащее,м.) берёт(сказуемое,гл.) человека(дополнение,сущ.) за(предлог) душу(дополнение,сущ), обогощает(сказуемое,гл) его(дополнение,м.) ум(дополнение,сущ.) и(союз) сердце(дополнение,сущ.) (Простое, повествовательное, распространённое, невосклицательное)
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