Сказка про отрицательные и положительные числа

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Сказка про «+» и «-» числа.Однажды встретились «+» и «-» числа и начали спорить кто больше. Спорили, спорили и пошли к своей мудрой подружке координатной прямой. А она говорит: «Прыгайте на меня и узнаем: кто левее то число меньше, а то которое ближе к правой стороне, то больше.»И тогда они прыгнули на нее : «-» свернуло в левую сторону, а «+» число в правую. Таким образом оказалось «+» число больше «-» числа. И они перестали спорить.Сказка про встречу положительных и отрицательных чисел. В стране математика было два города Плюс и Минус. Между ними была граница Нуль. Жили они не сказать что дружно. Между ними происходили разные сражения: сложение, вычитание, умножение, деление. Из них можно было составить разные примеры и получить разные ответы. Но все равно каждый из городов думал, что он сильнее и важнее.Как то раз начали пуще прежнего спорить, кто из них важнее и кто останется в стране Математика, а кто в страну Русского языка поедет буквами подрабатывать. Спорили, спорили кто останется. Да получилось так, что каждый из городов нужен и важен.Так два города Плюс и Минус и остались жить в своей родной стране, а спорить все равно не перестали.Сказка о положительных и отрицательных числах.В царстве Великой Математики жили числа. Жили они дружно и счастливо. Но была большая проблема: у каждого числа была сестричка близняшка. Долго мучились жители царства, как различить их друг от друга. В один день царица Великая Математика объявила: «Кто придумает способ, как различить сестричек, тот будет назван гением страны».Много приходило предложений о том как различать сестричек, но Великой математике понравился способ Незнайки. Он предложил всех сестричек разделить на две группы. Первая группа- отрицательные числа, вторая – положительные. Этот способ понравился не только Великой Математике, но и сестрам близняшкам. Незнайке дали звание гения математики. Вот так и появился интересный счет и числа разложились на две группы : положительные и отрицательные.