Сравнить управление в Древнем Египте и Афинах

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1. Поэт Аристофан в своих комедиях зло издевался над Клеоном, ставшим первым стратегом после Перикла. Он изображал его взяточником и лжецом. В комедии «Всадники» издевка была настолько резкой, что ни один актер не согласился исполнять роль Клеона. Выступить в этой роли пришлось самому Аристофану. Комедия имела шумный успех в афинском театре. Подумайте, были ли возможна постановка подобной комедии, если бы в Афинах не было демократии.Нет, постановка комедии на такую тему не была реальна, если бы в Афинах не было демократии. Демократия предполагала свободу выбора и действий граждан, даже если это не угодно власти.2. Каковы различия в управлении в Афинах и в Древнем Египте? Какое государство кажется вам более справедливым?Различия в управлении в Афинах и в Древнем Египте следующие:в Древнем Египте правил фараон, который получал власть по наследству, а не за свои способности. Власть фараона была безграничной и никем не контролировалась.в Афинах же была демократия: существовало Народное собрание, в котором принимали участие граждане Афин. Собрание принимало решение объявлять войну или нет, утверждало мирные договора, принимало законы, распоряжалось казной и др. Собрание же выбирало 10 стратегов, которые руководили Афинами. Таким образом, власть в Афинах не принадлежала одному человеку и все граждане участвовали в жизни государства.3. Можно ли считать Афинское государство во времена Перикла образцовым? Какая часть населения Афин не принимала участия в управлении?Если сравнивать Афинское государство с другими древними государствами, то оно было образцовым. Хотя не принимали участие в жизни Афин переселенцы, женщины, лица моложе 20 лет, все же тот факт, что власть формировалась выборным путем и принадлежала большинству, значительно отличало Афины от других государств.