Из54 м ткани сшили 9чапонов, а из 27 м-столько же камзолов на сколько метров ткани больше израсходывали на один чапан, чем на один камзол?
Математика
Из54 м ткани сшили 9чапонов, а из 27 м-столько же камзолов на сколько метров ткани больше израсходывали на один чапан, чем на один камзол?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54:9=6-на 1чапан 27:9=3-на у камзол 6-3=3 ответ:3
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