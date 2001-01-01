Из54 м ткани сшили 9чапонов, а из 27 м-столько же камзолов на сколько метров ткани больше израсходывали на один чапан, чем на один камзол?

Математика

Из54 м ткани сшили 9чапонов, а из 27 м-столько же камзолов на сколько метров ткани больше израсходывали на один чапан, чем на один камзол?

Автор: Гость