Пусть S(x)- сумма натурального числа.Решите уравнение x+S(x)=2001
Алгебра
Пусть S(x)- сумма натурального числа.Решите уравнение x+S(x)=2001
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000+1=2001 Сумма натуралного числа 1 Х=2000
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