Сочинение на Осень большой текст. Спасибо

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Осень самая яркая пора о которой воспевали поэты, писали прозаики, осеннюю природу которой отображали в живописи художники. Красота осенней природы это романтика настроения и с легкой грустинкой Особенным контрастом для ярких эмоциональных переживаний в сочинении про осень наступает в природе период золотой осени, когда особенно хочется подчеркнуть утонченность пейзажа осени в сочинении или в кратком рассказе. Шум осеннего леса, листопад, прогулки в последних теплых днях бабьего лета, грустное настроение и ожидание первого снега и холодов. Я считаю, что именно эти строки в полной мере отражают сущность и красоту осени. Я люблю осень. Люблю ее вместе с порывистым ветром, проливными дождями и простуженным голосом. Люблю ловить последние лучики солнца, которое уже не такое яркое и жаркое. Люблю встречать первые заморозки, смотреть, как птицы собираются в стаи и улетают в теплые края. Мне нравится наблюдать за листопадом. Яркие разноцветные листья тихо кружатся в воздухе и бесшумно падают на землю. На это можно смотреть бесконечно. Осеннее небо уже не такое яркое и светлое, как летом. Все чаще на нем появляются большие кучевые облака и тучи. Порой они висят так низко, что кажется, верхушки деревьев могут их достать. Самый любимый период осени – бабье лето. Последние теплые деньки радуют всех. Вот кошка пригрелась в лучах последнего солнца, вот пролетела паутина - такая бывает только во время бабьего лета. .