Светлана Андреевна поехала в поездку со своим классом. Ее любимый шестой класс сд??лал ей творческие задачи. Каждое творческое задание длится 5 минут. Всего в классе человек 33. Поездка длится 6 часов. Хватит ли Светлане Андрее...

Математика
Светлана Андреевна поехала в поездку со своим классом. Ее любимый шестой класс сд??лал ей творческие задачи. Каждое творческое задание длится 5 минут. Всего в классе человек 33. Поездка длится 6 часов. Хватит ли Светлане Андреевне времени чтобы проверить все творческие задания?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 часов - это 300 минут 33*5=165 мин время просмотра работ 300>165  ответ: да успеет
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