Светлана Андреевна поехала в поездку со своим классом. Ее любимый шестой класс сд??лал ей творческие задачи. Каждое творческое задание длится 5 минут. Всего в классе человек 33. Поездка длится 6 часов. Хватит ли Светлане Андрее...

Математика

Светлана Андреевна поехала в поездку со своим классом. Ее любимый шестой класс сд??лал ей творческие задачи. Каждое творческое задание длится 5 минут. Всего в классе человек 33. Поездка длится 6 часов. Хватит ли Светлане Андреевне времени чтобы проверить все творческие задания?

Автор: Гость