Задан набор классов которые содержат сведения о различных видах бытовой техники
Информатика
Задан набор классов которые содержат сведения о различных видах бытовой техники
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Измерительные приборы. Вычислительная техника. Кухонная техника. Уход за одеждой. Уборка в доме. Электроника для развлечения. Связь, вещание. Для ухода за внешностью и здоровьем
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