ПОМОГИТЕ ПЖЖЖ 25*8-4*90+2*(424+26) КАК В СТОЛБИК РЕШИТЬ

Математика
ПОМОГИТЕ ПЖЖЖ 25*8-4*90+2*(424+26) КАК В СТОЛБИК РЕШИТЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 424+26=450 2) 25*8=200 3) 4*90=360 4) 2*450=900 5) 200-360=-160 6)-160+900=740 Ответ:740
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