Как решить уравнения 2х-4x=63+17
Алгебра
Как решить уравнения 2х-4x=63+17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2х=80 Х= 80: (-2) Х= -40
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