Изделия из теста богаты: А. Белками Б. Углеводами В. Жирами

Технология
Изделия из теста богаты: А. Белками Б. Углеводами В. Жирами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углеводами белками. по моему.
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