Сын моложе папы в 4 раза папа старше сына на 24 года Сколько лет сыну сын моложе папы в 4 раза папа старше сына на 24 года Сколько лет сыну закончи схематический чертеж и реши задачу

Математика

Сын моложе папы в 4 раза папа старше сына на 24 года Сколько лет сыну сын моложе папы в 4 раза папа старше сына на 24 года Сколько лет сыну закончи схематический чертеж и реши задачу

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