Сын моложе папы в 4 раза папа старше сына на 24 года Сколько лет сыну сын моложе папы в 4 раза папа старше сына на 24 года Сколько лет сыну закончи схематический чертеж и реши задачу

Математика
Сын моложе папы в 4 раза папа старше сына на 24 года Сколько лет сыну сын моложе папы в 4 раза папа старше сына на 24 года Сколько лет сыну закончи схематический чертеж и реши задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х-х=24 3х=24 х=8 ответ:сыну восем лет,следовательно отцу 32(8*4=32)
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