Сын моложе папы в 4 раза папа старше сына на 24 года Сколько лет сыну сын моложе папы в 4 раза папа старше сына на 24 года Сколько лет сыну закончи схематический чертеж и реши задачу
Математика
Сын моложе папы в 4 раза папа старше сына на 24 года Сколько лет сыну сын моложе папы в 4 раза папа старше сына на 24 года Сколько лет сыну закончи схематический чертеж и реши задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х-х=24 3х=24 х=8 ответ:сыну восем лет,следовательно отцу 32(8*4=32)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти квадрат, площадь которого равна 9см квадрате. Начерти окружность, радиус которой равен стороне квадрата.
Русский язык
Найдите в каждом слове изучения программное обучение ресницы Как вы их определил?? сердце улыбка далекий солома легкое мышь тростник ничего кловке ...
География
Қазақ тiлi