Найдите в каждом слове изучения программное обучение ресницы Как вы их определил?? сердце улыбка далекий солома легкое мышь тростник ничего кловке площадка молчун дорожка варенье кровать человек семья скользкой лестнице лисичко...

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Найдите в каждом слове изучения программное обучение ресницы Как вы их определил?? сердце улыбка далекий солома легкое мышь тростник ничего кловке площадка молчун дорожка варенье кровать человек семья скользкой лестнице лисичкой Васнецова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. безударный гласный: далёкий, солома, ночлег, площадка, молчун, дорожка,  варенье, кровать, человек, семья, лисица, сластёна 2. парный согласный: улыбка, лёгкий, мышь, ловкий, площадь, дорожка, скользкий 3. непроизносимый согласный: сердце, тростник, лестница, длинный Выбери себе нужные слова,остальные не знаю
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