Найдите в каждом слове изучения программное обучение ресницы Как вы их определил?? сердце улыбка далекий солома легкое мышь тростник ничего кловке площадка молчун дорожка варенье кровать человек семья скользкой лестнице лисичко...
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Найдите в каждом слове изучения программное обучение ресницы Как вы их определил?? сердце улыбка далекий солома легкое мышь тростник ничего кловке площадка молчун дорожка варенье кровать человек семья скользкой лестнице лисичкой Васнецова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. безударный гласный: далёкий, солома, ночлег, площадка, молчун, дорожка, варенье, кровать, человек, семья, лисица, сластёна 2. парный согласный: улыбка, лёгкий, мышь, ловкий, площадь, дорожка, скользкий 3. непроизносимый согласный: сердце, тростник, лестница, длинный Выбери себе нужные слова,остальные не знаю
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