Найдите в каждом слове изучения программное обучение ресницы Как вы их определил?? сердце улыбка далекий солома легкое мышь тростник ничего кловке площадка молчун дорожка варенье кровать человек семья скользкой лестнице лисичко...

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Найдите в каждом слове изучения программное обучение ресницы Как вы их определил?? сердце улыбка далекий солома легкое мышь тростник ничего кловке площадка молчун дорожка варенье кровать человек семья скользкой лестнице лисичкой Васнецова

Автор: Гость