Составить рассказ со словами сосны.осины.осока.пасты.кусты.в первый класс
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Составить рассказ со словами сосны.осины.осока.пасты.кусты.в первый класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я иду в первый класс. Дорога моя идет через лес. Там много осин, сосен и кустов. ну как то так....:(
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