Площадь острова Сахалин- самого большого острова России- составляет 7,64•10(4) км(2). выразите эту площадь натуральным числом в квадратный км

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Площадь острова Сахалин- самого большого острова России- составляет 7,64•10(4) км(2). выразите эту площадь натуральным числом в квадратный км
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76400 квадратных километров
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