СРОЧНО СОЧИНЕНИЕ МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

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СРОЧНО СОЧИНЕНИЕ МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый город это - Зеленодольск! Там чистые районы, чистые реки... Много кинотеатров и музеев. Свежий, теплый воздух, красивые дома и длинные дороги! Я люблю гулять по паркам Зеленодольска, дышать этим воздухом, любоваться красивыми видами, есть вкусную еду и гулять рядом с фонтанами. Мы часто ходим с друзьями по разным местам Зеленодольска. Тут недавно даже произошел конкурс! Мы с друзьями хорошо повеселились выполняя их! 
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